В МЗС РФ заявили про «перешкоду» для обміну полоненими між Україною і ОРДЛО
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО з'явилася «нова перешкода»:
«Мета – «всіх на всіх», так, але коли вони роками формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі «процесуально очищені», - сказав Лавров.
За словами головного дипломата РФ, таким чином, з'явилася «нова перешкода до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому». Також Сергій лавров уточнив, що в Парижі російська сторона закликала контактну групу погодити списки саме «для обміну всіх встановлених на всіх встановлених».
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Як відомо, великий обмін полоненими має відбутися вже найближчим часом, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, что є надія здійснити обмін полоненими до Нового року. Але затримка відбувається, втому числі, і через відмови частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області.
Нагадаємо також, 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Мінські угоди мають намір внести зміни. Зокрема, Україна хоче торкнутися питання децентралізації, що, цитуємо «не суперечить самим домовленостями»:
«Думаю, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину і Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно», – заявляв раніше Зеленський в ефірі. Володимир Путін пызныше заявив, що заява Володимира Зеленського щодо редакції окремих пунктів Угод його насторожила:
«Мене насторожила заява Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, що можна було б переглянути Мінські угоди. Але так ситуація може зайти у повний глухий кут. Адже ключ угод — закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути доданий до Конституції України», - сказав Путін.
Раніше ми повідомляли, що на саміті «Нормандської четвірки» президент Володимир Зеленський буквально відшив російського голову Володимира Путіна з питань по Донбасу.
Зеленський і Путін не зуміли домовитися про розведення сил і засобів на окупованому Донбасі і виведення звідти російських військ. Однак, лідеру України та країни-агресора вдалося домовитися про розведення сил і засобів в трьох нових ділянках на Донбасі.
У той же час уточнимо, що на переговорах було досягнуто домовленості про обмін полоненими. Вони будуть у форматі «всіх на всіх» і відбудуться не пізніше 31 грудня.
Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.
Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.
Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.