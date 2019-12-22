В МЗС РФ заявили про «перешкоду» для обміну полоненими між Україною і ОРДЛО

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в питанні обміну полоненими між Україною і ОРДЛО з'явилася «нова перешкода»:

«Мета – «всіх на всіх», так, але коли вони роками формували списки, то виявилося, що не всі взаємно підтверджені. Тепер в контактній групі з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі «процесуально очищені», - сказав Лавров.

За словами головного дипломата РФ, таким чином, з'явилася «нова перешкода до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому». Також Сергій лавров уточнив, що в Парижі російська сторона закликала контактну групу погодити списки саме «для обміну всіх встановлених на всіх встановлених».

Як відомо, великий обмін полоненими має відбутися вже найближчим часом, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, что є надія здійснити обмін полоненими до Нового року. Але затримка відбувається, втому числі, і через відмови частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області.

Нагадаємо також, 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Мінські угоди мають намір внести зміни. Зокрема, Україна хоче торкнутися питання децентралізації, що, цитуємо «не суперечить самим домовленостями»:

«Думаю, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину і Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно», – заявляв раніше Зеленський в ефірі. Володимир Путін пызныше заявив, що заява Володимира Зеленського щодо редакції окремих пунктів Угод його насторожила:

«Мене насторожила заява Зеленського після того, як він виїхав з Парижа, що можна було б переглянути Мінські угоди. Але так ситуація може зайти у повний глухий кут. Адже ключ угод — закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути доданий до Конституції України», - сказав Путін.

Раніше ми повідомляли, що на саміті «Нормандської четвірки» президент Володимир Зеленський буквально відшив російського голову Володимира Путіна з питань по Донбасу.

Зеленський і Путін не зуміли домовитися про розведення сил і засобів на окупованому Донбасі і виведення звідти російських військ. Однак, лідеру України та країни-агресора вдалося домовитися про розведення сил і засобів в трьох нових ділянках на Донбасі.

У той же час уточнимо, що на переговорах було досягнуто домовленості про обмін полоненими. Вони будуть у форматі «всіх на всіх» і відбудуться не пізніше 31 грудня.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.