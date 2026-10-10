Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 11 по 17 жовтня показує, що тепла пора поступово завершується: максимум складе +23°, мінімум — +12°, а опади прогнозують цілих п'ять днів із семи.

минулого тижня синоптики вже попереджали про дощі у регіоні, і нова прогнозна карта підтверджує: дощова смуга затримається ще на тиждень. У Дніпропетровській області з 11 по 17 жовтня очікується мінлива погода з переважанням хмарності та частими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +12° до +23°, а нічні — від +9° до +13°.

У неділю, 11 жовтня, повітря вдень прогріється до +22°, вночі охолоне до +10°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У понеділок, 12 жовтня, очікується найтепліший день тижня: стовпчики термометрів удень підніметься до +23°, вночі — до +13°. Хмарність також буде незначною, без опадів.

У вівторок, 13 жовтня, погода почне змінюватися: удень +19°, вночі +12°, небо вкриється хмарами з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 14 жовтня, температура продовжить знижуватися — вдень до +17°, вночі до +13°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться.

У четвер, 15 жовтня, очікується найпрохолодніший день тижня: удень лише +12°, вночі +9°. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У п'ятницю, 16 жовтня, повітря трохи прогріється — до +14° удень, вночі +10°. Небо буде хмарним, синоптики не виключають опадів.

У суботу, 17 жовтня, тиждень завершиться на позначці +16° удень та +13° вночі. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться й цього дня.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 12 жовтня, із максимумом +23°, а найпрохолоднішим — четвер, 15 жовтня, коли повітря прогріється лише до +12°. Перепад температур за тиждень становить 11°. Опади прогнозують одразу п'ять днів — із вівторка по суботу, 13-17 жовтня.

З огляду на часті опади в другій половині тижня мешканцям області варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. Через помітне зниження температури до +12° у четвер радимо вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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