Початок опалювального сезону 2026 в Одеській області поки не має визначеної дати.

Початок опалювального сезону 2026 в Одеській області залежатиме насамперед від температури, а не від календаря.

За правилами, тепло починають подавати після трьох діб поспіль із середньодобовим показником +8 °C або нижче. Таку норму встановлює постанова Кабміну №830. Остаточне рішення приймає місцева влада.

Школи, лікарні та дитсадки можуть отримати опалення раніше. Їх підключають окремо, якщо цього потребують умови.

Поки погода не сприяє старту сезону. На 6–12 жовтня синоптики прогнозували в області вдень близько +18…+20 °C, а вночі — +14…+17 °C. За таких показників запуск системи найближчими днями малоймовірний.

У вересні КП «Теплопостачання міста Одеси» повідомляло про готовність більш ніж на 80%. Для порівняння, на початку липня цей показник становив 44%.

Основну частину гідравлічних випробувань уже виконали. Залишався фінальний етап перевірок.

Ремонт тепломереж триває. Лише 1 жовтня бригади працювали за 12 адресами. Зокрема, на Марсельській, Павла Зеленого та Вадатурського замінювали пошкоджені ділянки, усували аварії, закривали розкопки й відкачували воду з теплових камер.

Від початку року на мережах усунули понад 500 пошкоджень.

Початок опалювального сезону 2026 в Одеській області також залежатиме від того, наскільки стабільно працюватиме енергосистема під час можливих знеструмлень.

Для таких випадків місто замовило 43 резервні блочно-модульні котельні. Вартість договорів становить майже 730 млн грн. Авансові платежі на понад 207 млн грн підрядникам перерахували наприкінці вересня. Завершити роботи мають до кінця 2026 року.

Окремо в Одесі готують когенераційні установки. Один модуль потужністю 330 кВт уже готовий, другий проходить пусконалагодження. Вони мають забезпечувати електроенергією котельні та насоси під час відключень.

Для мешканців, які можуть залишитися без тепла чи світла, працюватимуть пункти незламності. У вересні таких муніципальних локацій було понад 160. Узимку їхню кількість планують приблизно подвоїти.

Є й довгострокові плани. Міська програма енергоефективності до 2029 року оцінюється у 32,81 млрд грн. Найбільші суми передбачені на ТЕЦ, реконструкцію тепломереж та станцію з тепловим насосом «Лузанівка».

Основний обсяг цих робіт запланований на 2027–2029 роки. Тобто вони мають посилити систему вже в наступні опалювальні періоди.

Поки температура залишається високою, комунальники продовжують ремонти й перевірки. Остаточну дату запуску визначать після стійкого похолодання.