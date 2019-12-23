Українці визначилися з головним політиком 2019 року

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, який був проведений групою Рейтинг.

За інформацією експертів, головним політиком року, що минає, українці обрали президента Володимира Зеленського.

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Подібну думку відразу підтримали 47% опитаних українців. У ТОП-5 також увійшли Дмитро Разумков, Юрій Бойко, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

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За результатами соціологічного опитування, глава держави Володимир Зеленський отримав підтримку всіх вікових і регіональних груп розподілу.

Що стосується топ-подій року, то опитані українці виділили звільнення полонених українських моряків (48%) і вибори глави держави (44%).

Кожен п'ятий українець топ-подією року вважає відновлення переговорів у Нормандському форматі. 15% опитаних респондентів - вибори до Ради, а 13% - вихід збірної України у фінальну частину Євро-2020 з футболу.

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Раніше ми повідомляли про те, що рейтинг президента Володимира Зеленського впевнено пішов вгору. Соціологи запевняють, що за останні два тижні рівень задоволеності діями глави держави Володимира Зеленського серед українців зріс з 53 до 62%, а невдоволення зменшилася з 33 до 25%.

Лідером електоральних симпатій серед українців продовжує залишатися президентська партія "Слуга народу". Її підтримують 48% тих українців, які визначилися і готові взяти участь в парламентських виборах. На другому місці серед симпатій - ОПЗЖ, яку підтримують 11% респондентів; на третьому - ЄС з 9% підтримки.

Також ми розповідали про те, що в Україні пройшли місцеві вибори в ВІДГ. Волевиявлення проходило у 23 українських регіонах і поліція вже повідомила про 45 порушення.

За останніми даними, вже оброблено 75% бюлетенів та "Слуга народу" поки що не демонструє фурор на виборах. Повідомляється, що  серед партій "Слуга народу" нібито отримала 56% голосів, а серед самовисуванців - тільки 33%. Тобто, 67% голосів виборців забрали інші кандидати і політичні партії, які висувалися на місцевих виборах в ВІДГ.

Нагадаємо, стало відомо ім'я таємного спонсора Зеленського: і це не Коломойський.

Як повідомляла Politeka, Зеленського «в народ» не пустять: розкрито стратегія шоумена на виборах президента.

Також Politeka писала, що рейтинг партії «Слуга народу» Зеленського зростає.