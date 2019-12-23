«Нові обличчя» в українському уряді вирішили звернутися за допомогою до «старої еліті» в особі Арсенія Яценюка

Про те, як новий Кабмін збирається «розгрібати» проблеми в країні, розповів у своєму блозі ветеран АТО Валерій Прозапас, передає Politeka.

Блогер прокоментував інформацію, що з'явилася раніше, про те, що команда президента задумалася про передачу поста прем'єр-міністра України Арсенію Яценюку. На думку Прозапаса, це пов'язано з катастрофічною ситуацією в економіці та фінансах, з якою, мабуть, не справляється нинішній прем'єр Олексій Гончарук.

«Здається, щоб виправляти катастрофу в економіці та фінансах - «нові обличчя» збираються залучити представника старої злочинної еліти, Яценюка. Подивимося, чи наважиться Арсеній Петрович знову лягти під каток народної вдячності і рятувати популістські дупи всяких самокатчиків, ще й під час явного економічного загравання Коломойського з Москвою», - написав Прозапас.

Він додав, що його також цікавить, як команда Зеленського планує розгрібати проблеми у дипломатичній галузі і справлятися з міжнародними питаннями. Прозапас звернув увагу на те, що це особливо важливо в умовах триваючої війни, коли, за його словами, авторитет головнокомандувача опинився на дуже низькому рівні.

«Оце зробили так зробили разом», - підсумував ветеран.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський буде змушений розігнати Кабмін, а можливо і Верховну Раду.

Такою думкою поділився український політолог Олександр Кочетков.

за Причиною такого радикального кроку він називає провал нової влади в економічному плані і вкрай далекі результати від очікувань суспільства.

"Недобір по податках, багатомільярдна діра в бюджеті і, відповідно, вже почалися затримки з різних платежів плюс підвищення тарифів рейтинг виконавчої і законодавчої влади просто доб'ють", - стверджує експерт.

За його словами, президент України буде змушений змінювати, як мінімум, уряд, як максимум, і Верховну Раду.

Нагадаємо, Зеленському доведеться міняти Кабмін: названо три кандидати на крісло Гончарука.

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