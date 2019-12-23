Низькі результати «Слуги народу» на виборах в ОТО пов'язані з кадровим дефіцитом в партії

Як повідомляє Вести.иа, саме таку причину провалу президентської партії на виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) називають політичні експерти. Вони відзначають, що президентська партія – новий проект, тому політсилі непросто знайти підходящих кандидатів.

Зокрема, політолог Андрій Золоторьов звернув увагу на те, що Зеленський почав повторювати помилки своїх попередників – Віктора Януковича та Петра Порошенка, які залучали у свої партії сумнівних кандидатів на місцях.

«Вони повинні довести, що вони нові. Провести реальні внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами, щоб партія влади не перетворилася на традиційний збирач всіляких соціальних і політичних покидьків, які минусовали рейтинг Януковича і Порошенко», - підкреслив експерт.

У свою чергу, політолог Микита Трачук вказав на те, що провал партії на місцях пов'язаний з кадровим дефіцитом в партії. Він вважає, що розгромна перемога «Слуги народу» влітку багато в чому пояснюється тим, що в списках партії були за великим рахунком нікому невідомі люди, а також продажем округів за гроші. За його словами, аналогічний тренд спостерігається і зараз.

Очевидно, що вибори в ОТО стали своєрідною перевіркою для «Слуги народу» напередодні можливих місцевих виборів навесні 2020 року. Судячи з результатів, головними конкурентами президентської партії стануть самовисуванці і нові партії, сформовані конкретно під місцеві вибори місцевими ж «шишками».

Нагадаємо, 22 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в об'єднані територіальні громади. У «Слузі народу» розповіли, що отримали 33% голосів, при цьому в багатьох областях партія поступилася іншим політичним силам.

За попередніми даними, серед партій "Слуга народу" нібито отримала 56% голосів, а серед самовисуванців - тільки 33%. Тобто, 67% голосів виборців забрали інші кандидати і політичні партії, які висувалися на місцевих виборах в ВІДГ.

Нагадаємо, провал "Слуги народу": з'явилися перші результати місцевих виборів в Україні.

Як повідомляла Politeka, "Наш край" лідирує на виборах в ОТО, обігнавши "Слуг народу": попередні результати.

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