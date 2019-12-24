Рік Білого Сталевого Щура буде, мабуть, найбільш непростим для екс-президента Петра Порошенка

І 2019 рік був для колишнього глави держави нелегким і повним втрат. Багато з них були помітними, деякі - прихованими від громадськості. Гороскоп-2019 свідчить, що Порошенко нервував і переживав ланцюжок стресів, пише КП в Украине.

Так, у вересні приводом для хвилювань екс-президента послужив обмін його чинним колегою Зеленським заручників, який Порошенко прийняв як особистий виклик. Стресовим моментом був також жовтневий арешт Гладковського-Свинарчука, а приблизно місяць тому Порошенко прокоментував власні зустрічі з адвокатом Трампа Джуліані, і відкрита ним інформація продемонструвала напруженість закулісних обговорень, які велися в цей період. Відчувалося, що Петро Олексійович усвідомлював, що зробив невірні дії, і з хвилюванням очікує проблем. Одним з найбільш неприємних в році днів для екс-лідера країни було 12 грудня. Тоді він зробив в Раді саркастичне заяву, що не лох, коли обговорювалося його чергову кримінальну справу.

Розташування зірок на наступний рік вказує, що для Порошенка настає час змін. Незважаючи на те, що буде ще достатньо приводів для стресу, ситуація вирівняється, і Порошенко відчує себе більш впевнено, а потім і зовсім увійде в азарт великого гравця політики. Вже у квітні він зробить для ЗМІ ряд важливих заяв. Але в кінці місяця планети показують серйозну помилку і навіть поразку. У той же час, мова не йде про «посадку» екс-президента.

Загальний прогноз, тим не менш, свідчить, що Рік Білого Щура стане для Порошенка одним з найскладніших, і перспективи кримінальної відповідальності будуть ще неодноразово нагадувати про себе, особливо в кінці весни - початку літа.

При цьому Порошенко не покине країну і буде продовжувати свою діяльність в Україні.

Як повідомляла Politeka, в клубі, що належить Порошенко, пройшла серія обшуків, результати яких викликали обурення громадськості і широкий міжнародний резонанс.

Також стало відомо, яку скандальну інформацію про своїх політичних опонентів збирав екс-президент.

Як стало відомо, що український політик має схильність до параноїдальних реакцій.