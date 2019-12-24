Год Белой Металлической Крысы будет, пожалуй, самым непростым для экс-президента Петра Порошенко

И уходящий, 2019 год был для бывшего главы государства нелегким и полным потерь. Многие из них были заметными, некоторые - скрыты от общественности. Гороскоп-2019 свидетельствует, что Порошенко нервничал и переживал цепочку стрессов, пишет КП в Украине.

Так, в сентябре поводом для волнений экс-президента послужил обмен его действующим коллегой Зеленским заложников, который Порошенко принял как личный вызов. Стрессовым моментом был также октябрьский арест Гладковского-Свинарчука, а примерно месяц назад Порошенко прокомментировал собственные встречи с адвокатом Трампа Джулиани, и открытая им информация продемонстрировала напряженность закулисных обсуждений, которые велись в этот период. Ощущалось, что Петр Алексеевич осознавал, что совершил неверные действия, и с волнением ожидает проблем. Одним из самых неприятных в году дней для экс-лидера страны было 12 декабря. Тогда он сделал в раде саркастическое заявление, что не лох, когда обсуждалось его очередное уголовное дело.

Расположение звезд на следующий год указывает, что для политика наступает время перемен. Несмотря на то, что будет еще достаточно поводов для стресса, ситуация выровняется, и Порошенко почувствует себя более уверенно, а затем и вовсе войдет в азарт крупного игрока политики. Уже в апреле он сделает для СМИ ряд важных заявлений. Но в конце апреля планеты показывают серьезную ошибку и даже поражение. В то же время, речь не идет о «посадках» экс-президента.

Общий прогноз, тем не менее, свидетельствует, что Год Белой Крысы станет для Порошенко одним из самых сложных, и перспективы уголовной ответственности будут еще неоднократно напоминать о себе, в особенности в конце весны – начале лета.

При этом Порошенко не покинет страну и будет продолжать свою деятельность в Украине.

Как сообщала Politeka, в клубе, принадлежащем Порошенко, прошла серия обысков, результаты которых вызвали возмущение общественности и широкий международный резонанс.

Также стало известно, какую скандальную информацию о своих политических оппонентах собирал экс-президент.

Как стало известно, украинский политик имеет склонность к параноидальным реакциям.