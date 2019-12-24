Український уряд у ніч на 25 грудня скликав екстрене засідання через ситуацію, пов'язану з Росією

Про це заявив народний депутат від фракції «ЄС» Олексій Гончаренко, передає Telegram-канал Klymenko Times.

«У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закрите - ДСК (для службового користування)», - зазначив він.

Уточнюється, що дане засідання не потрібно вважати «тривожним знаком».

«Швидше за все мова про те, що для підписання договору з транзиту ще потрібно виконати певну роботу, щоб укластися до строками до 1 січня», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін неминуче підніме ціну питання в найближчий рік. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Андрій Головачов.



За його словами, українська сторона вперше змогла виграти газові переговори з Росією і отримала прекрастные умови.



Також експерт назвав головну причину, чому раніше Україна з тріском програвала всі переговори по газу з Росією.

"Для того щоб зрозуміти це можна просто порівняти два фото, між якими 11 років різниці", - написав він і прикріпив два знімка.

На одному з них показана, як проводила переговори Тимошенко особисто з Путіним у 2008 році.

А другий знімок був зроблений під час переговорів в цьому році.

За його словами, Україні вдалося досягти найголовнішого завдяки наполегливим зусиллям Євросоюзу і США по виведенню Нафтогазу з-під корупційного впливу політиків і в першу чергу Президентів, поділу самого Нафтогазу (анбандлинг), ліквідації газової монополії, створення ринку газу та багато іншого.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

Як повідомляла Politeka, хто з українських фахівців може розраховувати на більшу зарплату.

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