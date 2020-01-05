Незважаючи на падіння рейтингу нової влади українці продовжують чекати від неї «дива»

На такий парадокс в настрої народу звернув увагу політолог Андрій Смолій. Як повідомляє Politeka, в новому пості на своїй сторінці в Фейсбук експерт зазначив, що його сильно дивують нові політичні рейтинги, так як вони свідчать про різке падіння довіри до влади і водночас про вперте очікуванні змін на краще.

Смолій підкреслив, що нова команда встигла зробити багато фатальних помилок. Серед них він назвав програш у зовнішній політиці, результатом якого стало бажання світових лідерів відвідати парад на 9 травня в Кремлі.

«У світі завдання номер один - сплавити Україну. Під Формулу Штайнмайєра, під газові «контракти», під що б то не було, тільки б не займатися нашим питанням», - зазначив політолог.

Ще одним провалом нової команди він назвав кадрову політику.

«Призначення друзів, кварталівців, людей Коломойського або просто некомпетентних осіб, які в житті ні разу не читали Конституції і законів. Верховна Рада перетворилася на театр одного-двох акторів. Закони приймають без будь-якого обговорення», - обурився Смолій.

За його словами, місцеве самоврядування позбулося коштів, а незабаром може втратити й повноважень. Політолог також звернув увагу на проблеми в економіці:

«Економіка в повному «піке». Промвиробництво вперше з 2014 року впало, а країна фактично виявилася у внутрішньому дефолт», - заявив Смолій.

При цьому він зазначає, що навіть усі ці помилки не позбавляють українців віри у владу.

«За 7 місяців країну довели до ручки. І в прямому і переносному планах. Говорили «гірше не буде», однак це «гірше» вже настало», - підсумував Смолій.

Нагадаємо, рейтинг нової української влади стабільно падає, а недовіра до політиків тільки зростає. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів політолог Михайло Басараб

«Загальний висновок - влада справи кепські. Рейтинг потихеньку і стабільно падає, проте поки не обвалився. але: Рівень довіри падає стрімко. Це однозначна тенденція протягом осені грудня», - написав політолог.

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