Президент України Володимир Зеленський звільнили Романа Трубу з посади голови Державного бюро розслідувань

Указ з'явився вже на сайті президента України. На місце Труби призначена тимчасово виконувати обов'язки Ірина Венедиктова. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу президента України.

Роман Труба керував ДБР з 2017 року. До цього працював головою департаменту ТОВ "Юридична компанія "Сектор права", а перед цим начальником слідчого управління при Генпрокуратурі України.

Ірина Венедиктова є депутатом від партії "Слуга Народу". Вона приєдналася до команди Зеленського ще до виборів президента. Політик є українським юристом, доктором юридичних наук і професором.



