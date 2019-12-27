Президент України Володимир Зеленський звільнили Романа Трубу з посади голови Державного бюро розслідувань
Указ з'явився вже на сайті президента України. На місце Труби призначена тимчасово виконувати обов'язки Ірина Венедиктова. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу президента України.
Роман Труба керував ДБР з 2017 року. До цього працював головою департаменту ТОВ "Юридична компанія "Сектор права", а перед цим начальником слідчого управління при Генпрокуратурі України.
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Ірина Венедиктова є депутатом від партії "Слуга Народу". Вона приєдналася до команди Зеленського ще до виборів президента. Політик є українським юристом, доктором юридичних наук і професором.
Раніше ми повідомляли, що директор ДБР Роман Труба вирішив помпезно відсвяткувати "злив" прослушки в соціальних мережах.
За інформацією журналістів, закрита вечірка керівництва ДБР відбулася через 10 днів після "зливу" скандальної інформації – 29 листопада – в італійському ресторані Веро Веро.
На закритий захід прибув директор ДБР Роман Труба, його заступник Ольга Варченко. Також журналісти засікли співробітників львівського управління відомства.
Роман Труба вирішив зібрати в розкішному ресторані співробітників, щоб нібито відсвяткувати річницю бюро та його керівництва ним.
Повідомлялося, що директор ДБР Роман Труба вирішив вислужитися перед Зеленським.
Як пише співтовариство Міністерство Люстрації в Facebook, директор ДБР Роман Труба, не помічає корупції під своїм носом з моменту свого призначення на посаду зараз з шкури ось лізе, щоб вислужитися перед новообраним президентом — Зеленським. Труба – це креатура впливового нардепа від “Народного фронту” Сергія Пашинського. До його призначенням на посаду директора ДБР доклав руку сам екс-президент Порошенко. І все ніби і добре, тільки один нюанс президент за Конституцією не має права призначати голову ДБР, тому що в законі зазначено, що це центральний орган виконавчої влади, тобто призначає Кабмін.
Нагадаємо, директор ДБР Труба заплутався в свідченнях
А ще Politeka писала як соцмережі відреагували на кадровий скандал у ДБР
Також Politeka повідомляла, що Сакварелідзе назвав ім'я цієї глави ДБР