Росія не відмовиться від ідеї поглинання Білорусі, незважаючи на опір з боку Олександра Лукашенка

Про це у своєму Facebook написав історик Сергій Климовський, передає Politeka. Він зазначив, що в Кремлі незадоволені «незговірливістю» президента сусідньої країни в плані угоди про Союзну державу. За словами історика, Росія хоче від нього «позбутися».

«З усіх схем позбавлення від незговірливого «бацьки» Лукашенка, – Новий рік наближається, а нового союзного договору немає, – явно зупинили свій вибір на так званому «румунською сценарії» з Чаушеску, як на тому, що обіцяє дати результат», - пише Климовський.

Він пояснив, що суть цього сценарію полягає в організації масового повстання в Білорусі. У той же час, раніше Росія трохи перестаралася, коли залякувала білорусів «піднімаючими голову білоруськими нацистами», і попереджала, що «буде як в Україні», зазначає історик.

Він не виключив, що через це домогтися повстання так і не вдасться, і тоді Москва переключиться на «кримський сценарій».

«Особи «руського миру» у Білорусі стануть активно обурюватися тим, що переговори про союзну державу йдуть занадто довго, а Лукашенко вбивця і злодій, як взагалі можна про щось говорити з цим «баригою». Терміново хочемо в РФ разом з територією, Білорусь – це вигадка. Якщо люди Лукашенка не проломят кілька черепів таким протестувальникам, то це зроблять люди Путіна і на «бацьку» повісять свіжі трупи. Далі відомі крики «Путін введи війська!» і фраза з Кремля про готовність захистити російських людей», - пояснив Климовський.

Після цього в країні буде запущено вже випробуваний в Україні сценарій з бойовиками і захопленням територій.

Історик підкреслив, що поки що у Кремля скоро увреться терпець, і ситуація ризикує різко загостритися вже до літа 2020 року. Климовський підкреслив, що «білорусам нудно не буде».

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