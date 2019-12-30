Лідер РФ Володимир Путін не привітав з новим роком президента України Володимира Зеленського
Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу Кремля.
зокрема, на сайті було розміщено привітання з Різдвом та наступаючим Новим роком лідерам 41 країн.
У списку поздравленных осіб виявилися його колеги з Франції і США Еммануель Макрон і Дональд Трамп, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель і венесуельський лідер Ніколас Мадуро.
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Проте туди не увійшли президенти України і Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі, а також президенти Латвії, Литви, Польщі, Естонії.
Тим часом користувачів соцмереж повеселила поведінка російського президента, який, на їхню думку, влаштував дитячий садок. Одні зазначили, що це все, на що здатний Путін, а інші спантеличені питанням, а хто з інших країн привітав самого Путіна.
«Хто отримав – напружився», «Великий пупа непоздравил тих хто погано поводився», «А хто з лідерів інших країн привітав путіна, крім племені лумумба?», «У Путіна - проблеми зовнішньої політики», «Кому потрібні його привітання?», «ех... коли вже подорослішають ці діти в костюмах», «Це ніби як навіть краще що не отримали!», «Це все на що здатний Путін мабуть)», - з іронією відзначають у мережі.
Раніше повідомлялося, що у Володимира Путіна відзначилися жорсткою вимогою щодо окупованого Донбасу. Про це в залі Верховної Ради розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.
У рамках чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Російська Федерація зажадала, щоб Україна надала окупованого Донбасу особливий статус на постійній основі.
Більш того, як розповідає заступник голови МЗС України, у Володимира Путіна хочуть, щоб офіційний Київ відкрив новий КПВВ в прифронтовому Щастя.
За словами Боднара, Російська Федерація вимагає запровадити на постійній основі закон, прийнятий в 2014 році, хоча він передбачає введення особливого статусу на пару років.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні