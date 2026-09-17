Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можна отримати не лише до основної пенсії — держава передбачила окрему соціальну допомогу на догляд. У Пенсійному фонді розповіли, кому вона призначається та які документи потрібні.

Грошова допомога у Запорізькій області для людей поважного віку має ще один формат — державну соціальну допомогу на догляд. Як повідомляє Пенсійний фонд України, її призначають кільком категоріям громадян, і для оформлення потрібен певний пакет документів.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261. Право на них мають громадяни України, які постійно проживають в країні, іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, а також біженці та громадяни Польщі, які перебувають тут на законних підставах.

Хто має право на допомогу

Допомогу на догляд призначають особам з інвалідністю внаслідок війни I групи, а також II та III груп — якщо вони одинокі й за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду. Окремо право мають ветерани війни, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Виплата доступна й пенсіонерам за вислугу років: одиноким, які потребують догляду, та особам з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, отриманого під час служби. На допомогу можуть розраховувати також одинокі малозабезпечені особи, чий середньомісячний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних, і одинокі особи, яким виповнилося 80 років.

Скільки платять

Розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Найбільшу суму — 100% цього мінімуму — отримують особи з інвалідністю I групи. Одиноким особам з інвалідністю II групи належить 50%, III групи — 40%. Стільки ж, 40%, передбачено для одиноких осіб, яким виповнилося 80 років.

Як оформити допомогу

Для оформлення потрібні заява встановленого зразка, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді. Малозабезпечені додатково подають декларацію про доходи.

Документи приймають у сервісних центрах територіального управління Пенсійного фонду в Запорізькій області, а також через вебпортал електронних послуг ПФУ. Після перевірки документів виплату призначають, і її розмір залежить від категорії отримувача.

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