Россия повинна забрати свої війська з територій чужих держав, включаючи Україну
Як передає Politeka.net, таку заяву в інтерв'ю "Ехо Москви" зробив російський політик, колишній депутат Державної думи Росії Євген Ройзман. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Політик жорстко засудив Росію за напад на чужі території.
"Я насправді вважаю, що нам треба закінчувати з агресією в Україні, нам треба закінчувати історію з Сирією, історію з Африкою, повертатися у свою країну. Все, прийшов час повернутися додому і займатися своєю країною", – заявив він.
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Також він нагадав, що спочатку була Україна, потім з'явилися претензії до Білорусі та Прибалтики, а зараз з'являються претензії до Польщі.
Крім того, він вважає правильним не звертати увагу на геополітику і навів приклад з російської історії.
Раніше ми повідомляли, що пропагандисти Кремля кинулися на захист президента РФ Володимира Путіна, який зробив скандальну заяву про історію початку Другої світової війни.
Російський журналіст Олег Лур'є показав спільне фото лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера з президентом Польщі Юзефом Пілсудським. Він написав, що може довго показувати знімки Гітлера з іншими політичними діячами, але зі Сталіним знімок навряд чи хтось знайде.
На його риторику тут же відреагував український блогер і політолог Олексій Голобуцький, який назвав публікацію даного фото - "прикладом рівня російської пропаганди".
Нагадаємо, новий план Зеленського по Донбасу викликав переполох у бойовиків.
Як повідомляла Politeka, скандальна Звіробій записала гнівне звернення до українців.
Також Politeka писала, що Зеленський поговорив з Меркель перед зустріччю з Путіним: розкриті деталі розмови.