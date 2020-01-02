Россия должна убрать свои войска с территорий чужих государств, включая Украину



Как передает Politeka.net, такое заявление в интервью "Эху Москвы" сделал российский политик, бывший депутат Государственной думы России Евгений Ройзман. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Политик жестко осудил Россию за вторжение на чужие территории.

Ранее мы сообщали, что пропагандисты Кремля бросились на защиту президента РФ Владимира Путина, который сделал скандальное заявление о предыстории начала Второй мировой войны.

Российский журналист Олег Лурье показал совместное фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с президентом Польши Юзефом Пилсудским. Он написал, что может долго показывать снимки Гитлера с другими политическими деятелями, но со Сталиным снимок вряд ли кто-то найдет.

На его риторику тут же отреагировал украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий, который назвал публикацию данного фото - "примером уровня российской пропаганды".

Напомним, новый план Зеленского по Донбассу вызвал переполох у боевиков.

Как сообщала Politeka, скандальная Зверобой записала гневное обращение к украинцам.

Также Politeka писала, что Зеленский поговорил с Меркель перед встречей с Путиным: раскрыты детали разговора.