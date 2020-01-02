Ціна за звільнення українських полонених буде дуже високою для України

В наступний обмін полоненими будуть внесені в списки ті, хто зараз знаходяться в заручниках на території анексованого півострова Крим, принаймні, так заявляють представники президента України Володимира Зеленського.

Адже для РФ звільнення кримських заручників – це фактично визнання того, що Крим належить Україні.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков для "Крим.Реалії".

Перший обмін полоненими, який відбувся за президентства Володимира Зеленського, фактично був обміном українських громадян на росіян. Крім того, Портніков зазначає, що в першу чергу Путіну потрібен Цемах – цінний свідок причетності РФ до катастрофи рейсу МН-17. Заради нього, Путін навіть віддав Олега Сенцова і інших полонених, які багато років були заручниками Кремля.

Другий обмін полоненими відбувся дуже вигідно для Росії, в плані інформаційної пропаганди. На думку Портнікова, Кремль вигідно продемонстрував, що відбувся обмін полоненими між Києвом і республіками на Донбасі, а Москва тут ні до чого.

Журналіст вважає, що звільнити полонених у Криму буде дуже складно.

На думку Портнікова, Путін вимагатиме високу ціну за звільнення кримських заручників. Швидше за все це будуть політичні поступки з боку України.

"Путін сам озвучить ціну Зеленському. І я не сумніваюся, що вона буде високою", - заявив журналіст.

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