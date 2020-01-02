Ціна за звільнення українських полонених буде дуже високою для України
В наступний обмін полоненими будуть внесені в списки ті, хто зараз знаходяться в заручниках на території анексованого півострова Крим, принаймні, так заявляють представники президента України Володимира Зеленського.
Адже для РФ звільнення кримських заручників – це фактично визнання того, що Крим належить Україні.
Таку думку висловив журналіст Віталій Портніков для "Крим.Реалії".
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Перший обмін полоненими, який відбувся за президентства Володимира Зеленського, фактично був обміном українських громадян на росіян. Крім того, Портніков зазначає, що в першу чергу Путіну потрібен Цемах – цінний свідок причетності РФ до катастрофи рейсу МН-17. Заради нього, Путін навіть віддав Олега Сенцова і інших полонених, які багато років були заручниками Кремля.
Другий обмін полоненими відбувся дуже вигідно для Росії, в плані інформаційної пропаганди. На думку Портнікова, Кремль вигідно продемонстрував, що відбувся обмін полоненими між Києвом і республіками на Донбасі, а Москва тут ні до чого.
Журналіст вважає, що звільнити полонених у Криму буде дуже складно.
На думку Портнікова, Путін вимагатиме високу ціну за звільнення кримських заручників. Швидше за все це будуть політичні поступки з боку України.
"Путін сам озвучить ціну Зеленському. І я не сумніваюся, що вона буде високою", - заявив журналіст.
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