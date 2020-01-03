Президенту РФ Володимиру Путіну потрібна слабка Україна, яка буде не в змозі існувати без свого сусіда - Російської Федерації

Таку думку озвучив український аналітик і журналіст Віталій Портніков у статті для інтернет-видання "Радіо Свобода".

Крім того, він назвав важелі впливу на Україну, які повинні знищити країну: транзит і прямі поставки газу з РФ, війна.

На його думку, президент РФ має два варіанти розвитку подій в Україні.

Перший сценарій полягає в тому, що Україна залишається при президенті Володимирі Зеленському, але в цьому випадку Україна повністю залишається підконтрольною Кремлю, а важелі впливу в цьому лише допоможуть Росії.

Другий сценарій полягає в тому, що прийде час, коли на місце Зеленського прийде підконтрольний Російської Федерації президент України. Наприклад, як у Молдові - другий Додон. У такому варіанті питання про повернення Криму буде назавжди закритим. Крім того, будуть закриті питання, які зараз Україна не може так просто забути.

Сам журналіст підкреслює, що розглядаючи ці два сценарії, стає зрозумілим - немає і не може бути ніякого компромісу в переговорному питанні між Російською Федерацією і Україною.

Це стосується, як п'яти, так і десяти років - ніяких компромісів просто не може бути, адже це конфлікт на десятиліття.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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