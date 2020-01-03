Це позначиться не тільки всередині країни, але і за її межами

У новій структурі Міністерства закордонних справ України більше не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ

У результаті реорганізації з'явиться відділ Російської Федерації, який буде виконувати завдання звичайної «територіалки» , тобто займатиметься виключно аналізом зовнішньої і внутрішньої політики РФ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав журналіст Ігор Соловей, передає Politeka.

Нову структуру вже затвердив глава МЗС Вадим Пристайко.

«Змінюється не тільки назва, але й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один із генеральних директоратів. А ще три відділу у знову створюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах», – пояснет автор.

За словами Солов'я, ліквідація вище згаданого департаменту – це поганий сигнал, причому не тільки для українського суспільства, адже Росія як і раніше підтримує вогнище війни на Донбасі. Поганий він ще й тому, що це знизить рівень підтримки України західними партнерами.

«Про цей крок Києва буде повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там вже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть», – підкреслив журналіст.

Раніше ми писали про те, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібна слабка Україна, яка буде не в змозі існувати без свого сусіда - Російської Федерації. Таку думку озвучив український аналітик і журналіст Віталій Портников.

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