Президент Росії Володимир Путін намагається всіма силами очолити Союзну державу
Як передає Politeka.net, так російський військовий експерт і блогер Ель Мурид прокоментував новину про те, що Росія зупинила постачання нафти в Білорусь.
"По всій видимості, Путіну так сильно хочеться стати президентом Союзної держави, що аж несила. Тому Лукашенко вже не натякають, а просто грубо викручують руки, щоб він підписав всі папірці та не заважав кремлівському партнеру розв'язувати свої проблеми", - вважає він.
За словами експерта, в таких діях Путіна немає нічого нового.
"Шантаж нафтою і газом - база і основа російської політики. Коли наші чиновники розповідають, що нафта і газ - це просто бізнес, ніякої політики, виглядає це дуже нерозумно. Просто тому, що прикладів зворотнього більш ніж достатньо", - уклав він.
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Раніше стало відомо, що Росія зупинила поставки нафти в Білорусь, два нафтопереробних заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижене до мінімально допустимого рівня.
Додамо, що президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко 30 і 31 грудня провели два телефонні розмови, під час яких обговорювали постачання російської нафти в Білорусь, а також питання поставок і транзиту газу.
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