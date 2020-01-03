Новорічне звернення президента Володимира Зеленського змусило росіян заздрити українцям і порівнювати двох лідерів

І ці порівняння – не на користь Володимира Путіна, пише на своїй сторінці у Фейсбуці російський політик Геннадій Гудков.

За його словами, зараз Зеленський став найпопулярнішим політиком у Росії.

«Український президент сказав те, чого він нього чекали не лише 45 мільйонів українців, але чого хотіли б почути від президента ще 145 мільйонів росіян. Але не почули. Висновок – наш вічний президент набрид», – пояснює автор.

Реальне ставлення Путіна можна вирахувати по інтернету, де його, м'яко кажучи, не люблять. Найяскравіший показник – кількість лайків і дизлайків під його новорічним зверненням. Гудков зазначає, що в інтернеті сьогодні – «десятки мільйонів найбільш вільних, інформованих, освічених і молодих жителів країни».

З цього він робить висновок, що у путінізму немає майбутнього.

«Путін не знає, що робити з Росією і для Росії. Це видно просто неозброєним оком з його новорічного звернення. Якщо в країні, охопленій бардаком системи управління, де все роз'їдає корупція верхів і наростає зубожіння низів, криза економіки, охорони здоров'я і всієї соціальної сфери, головне завдання — відсвяткувати 75 років Перемоги, то говорити про адекватність влади не доводиться. Висновок: нічого хорошого (нового, свіжого) від нинішньої влади народу чекати не варто», – аргументує політик.

Раніше політолог Юрій Романенко заявив, що новорічне звернення Володимира Зеленського може стати першим кроком до вирішення суперечностей в Україні. За його словами, було б неправильним говорити, що воно не мало здорового зерна.

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