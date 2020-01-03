Раніше суми були більш скромними

Володимир Зеленський отримав п'ять мільйонів гривень від Студії «Квартал 95»

Відповідні відомості президент України вніс у свою декларацію про доходи 3 січня. У цьому можна переконатися на сайті Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зеленський зазначив, що 27 грудня минулого року отримав від своєї колишньої студії 4 млн 880 тис. гривень роялті, а також компенсацію за користування торговою маркою в розмірі 104 тисяч гривень.

Зазначимо, що роялті представляють собою платежі, які автор отримує за використання своїх творів.

Цікаво, що в 2017 році розмір роялті Зеленського від «Кварталу 95» склав всього п'ять тисяч гривень, а в 2018 році – чотири тисячі.

Всього за 2018 рік Зеленський задекларував доходи на суму 9,7 мільйона гривень, а в 2017 році – на 7,3 мільйона. Декларацію за 2019 рік нинішній президент повинен заповнити до квітня.

Раніше ми писали про те, що зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу".

Такий випадок стався під час номеру, коли новий чоловік (Євген Кошовий) сценічної дружини Зеленського вирішив влаштувати розборки з її колишнім.

В якийсь момент Кравець занадто захопилася і на її очах заблищали сльози.

"Навіщо ти прийшов? Чого ти ходиш сюди?" – сказала Кравець зі сцени, звертаючись до сидить в залі Зеленському.

В кінці номера колишні колеги нинішнього президента зізналися, що їм дуже не вистачає його.

Користувачі мережі також помітили емоції президента України Володимира Зеленського, який теж сумує за "Кварталу".

"Номер про колишнього...як же всі розчулилися! І Олена розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати)) ", "Хоч у глядацькому залі можемо побачити Вову,раз на сцені не буде", " Про "колишнього" так зворушливо було)) Видно що сумують одне за одним(", " Заленський у залі. По очах видно що хоче на сцену)", - писали українці під відео.

Нагадаємо, Квартал 95 не пощадив Лукашенка, Зеленський в захваті від такої зухвалості.

Як повідомляла Politeka, український режисер збунтувався проти Зеленського через "Сватів": "Відкрито підтримав окупацію".

Також Politeka писала, що Зеленський заявився в "Квартал 95" і довів Кравець до сліз.