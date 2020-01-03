Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Андрій Пальчевський та інші потрапили у рейтинг сучасних українців, про яких люди найчастіше читають в «Вікіпедії»

Прес-служба «Вікімедіа Україна» представила статистику найпопулярніших статей в українському сегменті «Вікіпедії» за 2019 рік. Однією з характерних тенденцій минулого року став підвищений інтерес українців до політики.

В рейтингу найпопулярніших статей української «Вікіпедії» на зміну статтями «Україна» і «Тарас Григорович Шевченко» прийшли такі запити, як «Перехід церковних громад в ПЦУ», «Зеленський», «Вибори президента України» і «Чорнобильська катастрофа».

Крім того, з'явився рейтинг сучасників, про яких найчастіше читали українці. Примітно, що крім топ-політиків, накшталт Зеленського, Порошенка, Тимошенко, Гончарука та Разумкова, у числі особистостей, які найбільш цікавлять народ, виявився відомий журналіст і підприємець Андрій Пальчевський.

Повний рейтинг виглядає наступним чином:

Володимир Зеленський Петро Порошенко Дмитро Разумков Яніна Соколова Ігор Смешко Олексій Гончарук Руслан Рябошапка Ліна Костенко Юлія Тимошенко Андрій Пальчевський.

У свою чергу, в рейтингу найпопулярніших історичних постатей традиційно лідирують Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, а також Богдан Хмельницький та Степан Бандера.

Раніше ми писали про те, що Андрій Пальчевський розповів про парадоксальну ситуацію, яка виникла в українській політиці.

«Відбулася унікальна подія. Ніхто з тих, хто писав нашу Конституцію. Ніхто з цих недурних, напевно, людей. Я кажу напевно, тому що нашу Конституцію треба трішки змінювати, друзі мої. За багатьма показниками, в першу чергу тому, що не було передбачено, коли президент виграє вибори і президентська партія отримує майже конституційна більшість. І таким чином, я не про Зеленського, я взагалі, створюється передумова для узурпації влади», - заявив Пальчевський.

За його словами, в такій ситуації парламент приймає ті рішення, які хоче президент.

При цьому він додав, що навіть в період Радянського союзу такої концентрації влади в руках однієї людини не було.

Нагадаємо, Пальчевський назвав велику проблему України: «Це не було передбачено законом».

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