Постійний представник Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвав вбивство іранського генерала Касіма Сулеймані США оголошенням війни

Таку заяву політик зробив в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, США вже почали війну проти Ірану.

"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але і дії, які виходять за рамки. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з найголовніших і найулюбленіших в народі генералів", - заявив він.

Також політик підкреслив, що Іран готує відповідь США.

"Ми зобов'язані діяти і ми будемо діяти", — сказав він.

Раніше ми розповідали про те, що США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані на території Іраку, який брав участь у нападі на американське посольство.

Пентагон підтвердив, що армія Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

Також журналіст і політолог Юрій Романенко заявив, що авантюра Трампа з ліквідацією генерала Сулеймані може стати спусковим гачком до нової дестабілізації БС і навіть війні, але також зазначив, що ніяк не вплине на активізацію агресії Росії проти України.

"В Україні ширяться думки, мовляв, чи не використовують ситуацію росіяни, щоб напасти на Україну. Я думаю, що не збирається Путін зараз нікуди йти", - заявив він.

Цю подію також не залишив без своєї уваги одіозний російський політик Володимир Жириновський. Він пригрозив американцям через ліквідацію генерала Касем Сулеймані.

Російський політик порадів, що тепер Америка провокує на відповідну реакцію не тільки Іран, але і всіх представників шиїтського об'єднання.

Скандаліст також пригрозив, що в світі почнуться масові вбивства американців.

«Тепер в різних куточках планети можуть статися вбивства американців. Їх можуть зробити з помсти за вельми популярного не тільки в Ірані, але взагалі серед шиїтів генерала », почав погрожувати несамовитий Жириновський.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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