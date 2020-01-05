Президент США Дональд Трамп вилаяв директора розвідувального управління Пентагону Майкла Флінна через Володимира Путіна

Це сталося в 2017 році, через те, що той не повідомив про дзвінок від лідера РФ Володимира Путіна, а отже, пропустив його, пише Business Insider.

Про це стало відомо завдяки новій книзі Пітера Бергена "Трамп і його генерали: ціна хаосу", в якій описані відносини адміністрації Трампа з Пентагоном.

Як стверджує автор, через деякий час після обрання Трампа президентом США, він зустрівся з прем'єром Великобританії Терезою Мей.

Тоді політик запитала, чи телефонував йому Путін, на що Трамп відповів негативно.

Однак після цього, до президента підійшов Флінн, який стояв поруч і зізнався, що глава Росії все ж дзвонив кілька днів тому.

Президент США розкритикував Флінна та інших працівників резиденції за таку помилку.

"Ти що, жартуєш? Володимир Путін намагався мені зателефонувати, а ти не дав мені трубку? Про що ти думав? Як таке можливо, що Путін дзвонить мені, а вони не говорять? Я не знаю, що ви, хлопці, робите", - процитував слова Трампа автор книги.

Флінн спробував виправдатися, проте не вдало: Трамп не тільки не захотів його слухати, ай звинуватив свій персонал в тому, що йому не дали поговорити з "єдиною людиною на землі, який може знищити США".

Раніше у мережі з'явилася карикатура про президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.

На картинці зображений президент США, який обіймає одну з колон Білого дому. Примітно це дія тим, що колона намальована у вигляді берези, що має явне відсилання до Росії та Володимира Путіна.



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