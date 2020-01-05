Президент США Дональд Трамп вилаяв директора розвідувального управління Пентагону Майкла Флінна через Володимира Путіна
Це сталося в 2017 році, через те, що той не повідомив про дзвінок від лідера РФ Володимира Путіна, а отже, пропустив його, пише
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Тоді політик запитала, чи телефонував йому Путін, на що Трамп відповів негативно.
Однак після цього, до президента підійшов Флінн, який стояв поруч і зізнався, що глава Росії все ж дзвонив кілька днів тому.
Президент США розкритикував Флінна та інших працівників резиденції за таку помилку.
"Ти що, жартуєш? Володимир Путін намагався мені зателефонувати, а ти не дав мені трубку? Про що ти думав? Як таке можливо, що Путін дзвонить мені, а вони не говорять? Я не знаю, що ви, хлопці, робите", - процитував слова Трампа автор книги.
Флінн спробував виправдатися, проте не вдало: Трамп не тільки не захотів його слухати, ай звинуватив свій персонал в тому, що йому не дали поговорити з "єдиною людиною на землі, який може знищити США".
Раніше у мережі з'явилася карикатура про президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.
На картинці зображений президент США, який обіймає одну з колон Білого дому. Примітно це дія тим, що колона намальована у вигляді берези, що має явне відсилання до Росії та Володимира Путіна.
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