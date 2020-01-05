Андрій Пальчевський розповів, як Володимир Зеленський може легко підняти свій рейтинг

Як передає Politeka.net, таку заяву відомий український бізнесмен та телеведучий зробив в ефірі програми «Чому так?». (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

«Ми чудово розуміємо, як можна вирвати перемогу в боротьбі рейтингів. Якщо Володимир Зеленський буде падати в рейтингу, наприклад, у нього залишається дві палички-стукалочки. На сьогоднішній момент. Потім цих паличок-рятівниць буде більше. Перша називається Петро Порошенко. Саджаєш у в'язницю – рейтинг на 30% вгору, ніякого сумніву. У вас є сумніви? У мене – ні. Тому, якщо буде падати рейтинг, Порошенко посадять у в'язницю, побачите», - заявив Пальчевський.

За його словами, Порошенко навряд чи не більше всіх зацікавлений у високому рейтингу Зеленського.

«Коли впав рейтинг, більше всіх тремтів Петро Порошенко. Він повинен бути зацікавлений апріорі в тому, щоб рейтинг у Зеленського був досить високий, інакше, пам'ятаєте, як в анекдоті про вмираючого старого вірменина. Він каже: «Бережіть євреїв». -Чому євреїв?. – А то з ними покінчать, за нас візьмуться. Така жарт. Точно також, бережіть рейтинг Зеленського, Петро Олексійович, втратите рейтинг – за вас візьмуться», - зазначив він.

Другий паличкою-виручалочкою для Зеленського Пальчевський назвав рішення про ринку землі. За його словами, рейтинг президента піде вгору, якщо він заборонить скасування мораторію щодо ринку землі.

Нагадаємо, Пальчевський різко висловився про вибори мера Києва: "це безславна посаду".

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