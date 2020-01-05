Президент України з сім'єю засвітився на відпочинку в Омані

Таку інформацію оприлюднила "Країна", у неділю вранці, 5 січня

Згідно з даними видання, Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - місті Маскаті. Живе він у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані.

Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Наголошується, що глава охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку.

"Вітав російський народ Путін, а всі росіяни обговорюють звернення Зеленського, який у ці дні стало самим популярним політиком ... Росії! Український президент сказав те, чого він нього чекали не лише 45 мільйонів українців, але чого хотіли б почути від президента ще 145 мільйонів росіян. Але не почули. Висновок - наш вічний президент набрид", - розкрив нюанси успіху російський опозиціонер.

Гудков впевнений, що майбутнього у епохи "путінізму" немає, оскільки росіяни в соцмережах терпіти не можуть Володимира Путіна.

Більш того, як розповідає опозиціонер, Володимир Путін не знає, що йому робити з Росією після такого успіху Володимира Зеленського.

"Путін не знає, що робити з Росією і для Росії. Це видно просто неозброєним оком з його новорічного звернення. Якщо в країні… головне завдання - відсвяткувати 75 років Перемоги, то говорити про адекватність влади не доводиться. Висновок: нічого хорошого (нового, свіжого) від нинішньої влади народу чекати не варто", - додав публіцист в Facebook.

Підсумовуючи, Геннадій Гудков розповів, у чому головна безпорадність нинішнього російського режиму і чому він приречений на катастрофу.

Нагадаємо, Квартал 95 не пощадив Лукашенко, Зеленський в захваті від такої зухвалості.

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