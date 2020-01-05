Стали відомі нові подробиці ліквідації іранського генерала Касему Сулеймані

Зокрема, в США попереджали владу Іраку про удар по іранському генералу Касему Сулеймані за кілька хвилин до згоди на проведення спецоперації.

З такою заявою виступив перед парламентом прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул Махді, повідомляють російські ЗМІ.

Він підкреслив, що вимагатиме прийняти рішення про виведення американських військ з території Іраку.

"Уряд Іраку відкинуло удар, коли про нього його повідомили за кілька хвилин до нанесення", – повідомив він.

Раніше стало відомо, що американські військові провели спецоперацію з ліквідації генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції, командувача елітним підрозділом Ель-Кудс, Касема Сулеймані.

При цьому посол Ірану в Іраку Ирадж Масджиди заявив, що разом із генералом загинуло ще 10 осіб. Як з'ясувалося, як мінімум п'ятеро з них були високопоставленими іранськими командирами.

Також стало відомо, що в результаті удару загинув заступник командувача іракської Хезболли Абу Махді аль-Мугандіс.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військові дії з боку Ірану.

У Пентагоні також заявили, що Ірану бригадний генерал Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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