Стали відомі нові подробиці ліквідації іранського генерала Касему Сулеймані
Зокрема, в США попереджали владу Іраку про удар по іранському генералу Касему Сулеймані за кілька хвилин до згоди на проведення спецоперації.
З такою заявою виступив перед парламентом прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул Махді, повідомляють російські ЗМІ.
Він підкреслив, що вимагатиме прийняти рішення про виведення американських військ з території Іраку.
"Уряд Іраку відкинуло удар, коли про нього його повідомили за кілька хвилин до нанесення", – повідомив він.
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Раніше стало відомо, що американські військові провели спецоперацію з ліквідації генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції, командувача елітним підрозділом Ель-Кудс, Касема Сулеймані.
При цьому посол Ірану в Іраку Ирадж Масджиди заявив, що разом із генералом загинуло ще 10 осіб. Як з'ясувалося, як мінімум п'ятеро з них були високопоставленими іранськими командирами.
Також стало відомо, що в результаті удару загинув заступник командувача іракської Хезболли Абу Махді аль-Мугандіс.
Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.
У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військові дії з боку Ірану.
У Пентагоні також заявили, що Ірану бригадний генерал Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.
Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.
Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.
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