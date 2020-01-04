Новая атака была организована спустя сутки после ликвидации бригадного генерала Касима Сулеймани

Об этом информирует местный телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственные источники.

Как известно, новый авиаудар был нанесен в районе стадиона Таджи, который расположен в 30 километрах от Багдада.

По информации СМИ, удар нанес неизвестный самолет с воздуха по колонне автомобилей, которая двигалась в сторону столицы Ирака. По предварительным данным, ракеты попали в автомобили из колонны, которые принадлежат оппозиционной вооруженной группировке "Хашд Аш-Шааби".

В результате сокрушительной атаке с воздуха погибли шестеро человек, еще трое были госпитализированы. Удар был настолько сильным, что две машины из колонны моментально сгорели дотла.

Другие СМИ стали утверждать, что атаку с воздуха совершили США, а их конечной целью были командиры вооруженного ополчения. Стала появляться информация о гибели командира вооруженного формирования "Катаиб Имам Али" Шибла аль-Заиди, но она не подтвердилась.

Позже агентство Reuters проинформировало, что авиаудар якобы нанесли по колонне медиков. В Белом доме информацию о новом ударе с воздуха никак не комментировали.

Ранее мы рассказывали о том, что США мощно ликвидировали иранского генерала Касима Сулеймани на территории Ирака, участвовавшего в нападении на американское посольство.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

По информации росСМИ, под ракетный обстрел США также попал замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого руководитель Госдепа Майк Помпео обвинял в нападении на американское посольство в Багдаде. Также в ходе молниеносной операции погибли пятеро их сторонников.

Стоит отметить, что ликвидированный Касим Сулеймани был другом Владимира Путина и они вместе обсуждали вопрос военного вторжения РФ в Сирию. Во время встречи в 2015 году в Москве президент России также назвал Сулеймани «мой друг, Касим».

Напомним, протесты в столице переросли в бойню.

А еще Politeka писала, что новый майдан под стенами парламента, установлены палатки.

Также Politeka сообщала, что масштабный бунт разгорелся в столице.