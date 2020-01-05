Стали известны новые подробности ликвидации иранского генерала Касему Сулеймани
В частности, в США предупреждали власти Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до согласия на проведение спецоперации.
С таким заявлением перед парламентом выступил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, сообщают российские СМИ.
Он подчеркнул, что потребует принять решение о выводе американских войск с территории Ирака.
"Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", – сообщил он.
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Ранее стало известно, что американские военные провели спецоперацию по ликвидации генерал-майора Корпуса стражей исламской революции, командующего элитным подразделением Эль-Кудс, Касема Сулеймани.
При этом посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что вместе с генералом погибли еще 10 человек. Как выяснилось, как минимум пятеро из них были высокопоставленными иранскими командирами.
Также стало известно, что в результате удара погиб заместитель командующего иракской Хезболлы Абу Махди аль-Мухандис.
Напомним, Пентагон подтвердил, что армия Соединенных Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.
В заявлении силового ведомства сказано, что ракетный удар по аэропорту в Багдаде был совершен с целью предотвратить военные действия со стороны Ирана.
В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.
Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.
Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.
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