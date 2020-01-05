Стали известны новые подробности ликвидации иранского генерала Касему Сулеймани

В частности, в США предупреждали власти Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до согласия на проведение спецоперации.

С таким заявлением перед парламентом выступил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, сообщают российские СМИ.

Он подчеркнул, что потребует принять решение о выводе американских войск с территории Ирака.

"Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения", – сообщил он.

Ранее стало известно, что американские военные провели спецоперацию по ликвидации генерал-майора Корпуса стражей исламской революции, командующего элитным подразделением Эль-Кудс, Касема Сулеймани.

При этом посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди заявил, что вместе с генералом погибли еще 10 человек. Как выяснилось, как минимум пятеро из них были высокопоставленными иранскими командирами.

Также стало известно, что в результате удара погиб заместитель командующего иракской Хезболлы Абу Махди аль-Мухандис.

Напомним, Пентагон подтвердил, что армия Соединенных Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.

В заявлении силового ведомства сказано, что ракетный удар по аэропорту в Багдаде был совершен с целью предотвратить военные действия со стороны Ирана.

В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, страшный сон Путина на яву: в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

Также Politeka писала, что США ликвидировали друга Путина: Трамп прервал молчание, детали и кадры спецоперации.