Український політолог Юрій Романенко пояснив, як шведському музиканту Dr.Alban вдалося перетнути кордон і виступити, незважаючи на те, що він входить в санкційний список

Dr.Alban потрапив під санкції за виступи в анексованому Росією Криму. Днями співак похвалився у соцмережі знімками з гарантом Володимиром Зеленським, повідомивши, що "завдяки втручанню президента зміг потрапити в країну".

Політичний експерт Романенко назвав причину, чому подібне відбувалося і відбувається в Україні, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Dr.Alban - сполохав українську благосферу, соціальні медіа, ЗМІ... Всі говорять про те, що Dr.Alban потрапив на концерт Квартал 95 і сам же написав, що потрапив він туди, незважаючи на те, що знаходиться в списку санкцій по особистому втручанню президента Зеленського. І Dr.Alban виступав на концерті Квартал 95 і... виникає, звичайно ж, маса питань. Він якимись "стежками" пролазить, незважаючи на всі санкції, тому що у вересні 2019 він виступав на Дні міста в Краматорську, що знаходиться недалеко від лінії размежування. Так що Dr.Alban не вперше порушує, "пукани" не в перший раз вибухають...

Все це відбувається, тому що Україна має проблему: Україна не може нічого визначити. Невизначеність породжує всі наслідки, які ми маємо. Наприклад, нездатність назвати війну війною призводить до того, що люди не розуміють, що у нас є війна з Росією... тобто, якщо держава не робить кроки, які дозволяють чітко розмежувати поняття "друг-ворог", відповідно і люди не відчувають того, що є стан війни. І всі соціології протягом п'яти років показують, що більше половини населення України не відчувають якогось стану війни".

Те ж саме відбувається, на думку Романенка, і з корупцією. Якщо влада не може слідувати правилам, які сама ж і придумала, то нічого дивного в тому, що Dr.Alban опинився в Україні:

"Все законодавство прописано таким чином, що ви можете зловити людину за руку, ви можете навести якісь записи в підтвердження того, що він корупціонер... Природно, з цього випливають такі серйозні проблеми, пов'язані з санкціями Росії... Якщо ми самі не хочемо їх дотримуватися, і наш уряд, наша влада часто-густо порушують ті закони, які самі ж і приймали, то чому інші країни, там якісь співаки повинні дотримуватися цього санкціонного режиму".

Політолог порівняв правління Зеленського з його попередниками, у тому числі Петром Порошенко:

"Ми бачимо, що Зеленський пішов по стопах попередників, які вибірково застосовують закон там, де їм вигідно".

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