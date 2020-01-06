Депутат Держдуми Володимир Жириновський сипав грошима на Червоній площі, вітаючи росіян з Новим роком та Різдвом

При цьому політик обізвав тих же людей "сиротами" і "кріпаками"

«Діти, інваліди, хто ще? Сироти, кріпаки, холопи», — примовляв Жириновський, роздаючи людям тисячні купюри, пишуть російські ЗМІ. Судячи з усього, ця подія сталася 5 січня, так як в цей день в мікроблозі політика в Instagram з'явилися фото і відповідне повідомлення про прогулянку по ярмарках, передає Politeka.net.

"Сьогодні прогулявся по ярмарках у ГУМу. Москва чудово прикрашена, безліч людей гуляють, у всіх гарний настрій. Так би й весь рік пройшов!", - йдеться в пості.

Коментуючі накинулися на політика. Багатьох зачепили його "оскал" і недобрий погляд.

"Поясніть мені будь ласка , чому вольфрамович так шкіриться на фото ? Він показує оскал американським розвідникам або лякає так народ ?"

"Жириновський зрадив народ"

"Шапку пора міняти на більш сучасну, до того ж аномально тепла зима. Без образ! "

"Обличчя-то в честь свята, добріше, посміхайтеся Господа-посміхайтеся"

"Посміхалися б, веселилися і на мітинги не ходили... Вже договорюй до кінця"

"Жирик, тобі то й скаржитися. У тебе і так весь рік подібним чином проходить. Паном став. Забурів."

Раніше ми повідомляли, Жириновський прокоментував знищення американською авіацією в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції «Аль-Кудс». Зокрема, одіозний російський політик заявив про знищення в помсту кожного американця.

Жириновський порадів, що тепер Америка провокує на відповідну реакцію не тільки Іран, але і всіх представників шиїтського об'єднання.

«Тепер у різних куточках планети можуть статися вбивства американців. Їх можуть вчинити з помсти за вельми популярного не тільки в Ірані, але взагалі серед шиїтів генерала», - прокоментував політик.