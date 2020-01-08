Українці бурхливо відреагували на запуск «Турецького потоку» Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом

У середу, 8 січня, президент Росії прибув з візитом до Стамбула, де він зі своїм турецьким колегою взяли участь у відкритті першої черги газопроводу TurkStream («Турецький потік»). Цей газопровід був прокладений з Росії до Туреччини по дну Чорного моря в обхід України.

Під час церемонії відкриття Ердоган назвав Путіна «своїм дорогим другом, який був архітектором цього проекту», а президент РФ висловив надію на те, що Москва і Анкара продовжать роботу над спільними проектами.

«Зважаючи на непросту обстановку в світі і спроби ряду міжнародних гравців перешкодити розширенню взаємовигідного співробітництва між нашими країнами, робота йде своїм ходом», - заявив Путін.

Крім президентів Росії і Туреччини на церемонії були присутні лідери Сербії та Болгарії.

«Турецький потік» будувався Росією для того, щоб створити альтернативу транзиту газу через територію України. У зв'язку з цим українці активно обговорюють запуск газопроводу в мережі. Багато хто нагадує про інцидент зі збитим турками російським військовим літаком, у відповідь на який Кремль не придумав нічого кращого, ніж ввести санкції проти Анкари. Тоді під заборону потрапили, зокрема, турецькі помідори.

«Особливий цинізм у тому, що перед цією зустріччю голова МЗС Туреччини "пообіцяв" нашому Мзс неодмінно підняти питання деокупації Криму після відкриття Потоку. Типу, ми допомагаємо к**апам обходити вашу ГТС, ну і за Крим там запитаємо. Обов'язково, під час святкового фуршету двох лідерів», «Що Ердоган, що Пуйло одного поля ягоди, то чубляться, то цілуються десна...», «це той, який НІКОЛИ не побудують, як і Кримський міст?», «Це той, що має 10% потужності від нашого транзиту, мо**альня ниє, що він не окупиться ніколи. Але коли збиваєш мо**альский літак, то маєш преференції», «Щоб його і їх розірвало», «Низабудимнипрастим. Турки купують нафту у ІДІЛ. Помідорами не відбудетеся. Рафінована "ОРУЕЛОВЩИНА". Океанія ніколи не воювала з Ост-Азією...», - пишуть інтернет-користувачі.

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