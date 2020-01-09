Голова СБУ Іван Баканов відпочиває не на популярному курорті Куршевель

Напередодні в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що голова Служби безпеки України проводить відпустку на популярному французькому гірськолижному курорті Куршевель. Однак, журналіст та історик Олександр Зінченко звернув увагу на те, що Баканов з сім'єю проводить час на більш бюджетному курорт Мерібель.

Журналіст зазначив, що два курорту знаходяться зовсім поруч, проте Мерібель розташований в іншій комуні, де більшість житла розраховане не на олігархів, а на середній клас.

«Тобто поєднувати Куршевель і Мерібель - це трохи так маніпуляція і прагнення хайпанути. Скіпас є загальний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, оренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Тижневе перебування однієї особи в Мерібель - це максимум 1000 євро на людину. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки», - написав Зінченко.

Він додав, що голова СБУ з сім'єю зупинився в досить скромному готелі зі вартістю номеру 44 євро на добу.

«Скромні три зірочки у більшості європейських столиць коштують десь в межах 75 євро в середньому», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, напередодні журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач показав фотографії голови СБУ Івана Баканова, який відпочиває на гірськолижному курорті у Франції.

Ткач опублікував фото у себе на сторінці. На них можна побачити відпочиваючого Баканова.

"Голова СБУ Іван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - підписав фотографії Ткач.

Також раніше ми повідомляли, що президент України з сім'єю засвітився на відпочинку в Омані, у неділю вранці, 5 січня.

ЗМІ стверджували, що Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - місті Маскаті. Жив він у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані.

Нагадаємо, з'явилися кадри розкішного відпочинку Зеленського в Омані: "4000 євро за ніч".

Як повідомляла Politeka, Баканов вирішив не відставати від Зеленського: фото з курорту злили в мережу.

Також Politeka писала, що в Офісі президента виправдали Зеленського за політ в Оман.