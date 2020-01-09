Глава СБУ Иван Баканов отдыхает не на популярном курорте Куршевель
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что глава Службы безопасности Украины проводит отпуск на популярном французском горнолыжном курорте Куршевель. Однако, журналист и историк Александр Зинченко обратил внимание на то, что Баканов с семьей проводит время на более бюджетном курорте Мерибель.
Журналист отметил, что два курорта находятся совсем рядом, однако Мерибель расположен в другой коммуне, где большинство жилья рассчитано не на олигархов, а на средний класс.
«То есть сочетать Куршевель и Мерибель - это немного так манипуляция и стремление хайпануть. Скипас есть общий на три долины и стоит 300 евро на 6 дней, аренда комплекта лыжного снаряжения - 120-130 евро. Недельное пребывание одного лица в Мерибель - это максимум 1000 евро на человека. Смотрим в декларацию, сравниваем с официальными доходами, делаем выводы», - написал Зинченко.
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Он добавил, что глава СБУ с семьей остановился в довольно скромном отеле со стоимостью номера 44 евро в сутки.
«Скромные три звездочки в большинстве европейских столиц стоят где-то в пределах 75 евро в среднем», - отметил журналист.
Напомним, накануне журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач показал фотографии главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает на горнолыжном курорте во Франции.
Ткач опубликовал фото у себя на страничке. На них можно увидеть отдыхающего Баканова.
"Глава СБУ Иван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - подписал фотографии Ткач.
Также ранее мы сообщали, что президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане, в воскресенье утром, 5 января.
СМИ утверждали, что Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Жил он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.
Напомним, появились кадры роскошного отдыха Зеленского в Омане: "4000 евро за ночь".
Как сообщала Politeka, Баканов решил не отставать от Зеленского: фото с курорта слили в сеть.
Также Politeka писала, что в Офисе президента оправдали Зеленского за полет в Оман.