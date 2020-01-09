Андрій Пальчевський прокоментував новину про те, що український Боїнг міг бути збитий іранською ракетою

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомили про те, що причиною аварії українського Боїнга 737 поблизу Тегерана міг бути умисний або випадковий удар іранської ракети. Зазначалося, що на це вказують супутникові дані.

Український ведучий і політичний експерт Андрій Пальчевський емоційно прокоментував цю новину на своїй сторінці в Фейсбук. Він підкреслив, що Ірану не слід було звинувачувати український екіпаж літака і техніку.

«Ну, от іранці і не визнали, мати його...збили помилково:((( весь світ натиснув і тільки тоді.. а то відразу звинувачувати екіпаж і техніку.. американський супутник засік дві точки/ракети.. снайпери х**нови», - написав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Пальчевський не виключив версії вибуху на борту українського «Боїнга 737», який зазнав аварії в Ірані.

У своєму новому відеозверненні він прокоментував тему катастрофи українського літака в Ірані, в якій загинуло 176 чоловік. Експерт звернув увагу на те, що в ЗМІ набирає популярність версія вибуху на борту літака або його зіткнення з ракетою або іншим літальним апаратом.

Пальчевський зазначив, що має великий досвід польотів, у тому числі і за штурвалом, тому може уявити, що відбувалося на борту літака в момент НП. Експерт підкреслив, що в разі загоряння двигуна пілоти встигли повідомити про це диспетчерам.

На думку Пальчевського, більш правдоподібною версією виглядає вибух на борту літака. Крім того, ведучий звернув увагу на ще одну цікаву версію, згідно з якою, вибух був спланований спеціально для ліквідації якогось дуже "важливого" пасажира літака. Експерт також не виключив того, що трагедія могла стати результатом загострення ситуації в Ірані.

Нагадаємо, Пальчевський прокоментував падіння українського Боїнга.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський назвав найбільш наближених до Зеленського олігархів.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, хто підніме рейтинг Зеленського відразу на 30%.