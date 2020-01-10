Володимир Путін прозоро натякає про свої плани щодо України

Таку думку у своєму блозі висловив публіцист і журналіст Віталій Портников, передає Еспресо.

За його словами, Володимир Путін своїм візитом в окупований російськими військами Крим натякнув Україні про готовність почати війну в Чорному морі.

Портников також назвав вчення Північного і Чорноморського флотів символом агресії Володимира Путіна, оскільки РФ не просто так тестує нові ракети біля берегів України.

"Символ - в самих навчаннях на Чорному морі. Це заявка на перетворення Чорного моря в море агресії. Власне, Росія вже не раз доводила, що готова до війни у Чорному морі - і під час нападу на Грузію, і під час нападу на Україну. І, поза всяким сумнівом, буде готова воювати на Чорному морі і далі. Всі ці ракети вона тестує біля берегів Грузії і України зовсім не просто так. Символ - у навчаннях біля берегів Криму...", - пояснив він логіку Володимира Путіна.

Журналіст також розвіяв надії українців щодо того, що Володимир Путін відмовився від ідеї повністю підпорядкувати собі Україну.

"Путін не збирається і чути про можливість повернення контролю над півостровом, про припинення конфлікту з Україною, якими б не були ілюзії української влади та її прихильників. Саме тому наша країна останнім часом так схожа на співтовариство самогубців: війна весь час біля нашого порогу, а ми відчайдушно не хочемо її помічати...", - резюмував Портников у своєму блозі.

Також ми розповідали про те, що у Володимира Путіна відкрито висунули Володимиру Зеленському зухвалий ультиматум. Цинічне заяву зробив наближений до Кремля політтехнолог Олексій Чеснаков.

Топ-соратник лідера Кремля висунув українському президентові ряд умов, виконання яких нібито необхідно для організації нової зустрічі двох президентів.

"Українській стороні зараз потрібно не витрачати дорогоцінний час, не шукати альтернативи Мінську, а виконувати домовленості, досягнуті 9 грудня. Після саміту в Парижі пройшов вже місяць. Якщо все буде йти такими ж темпами, то до запланованого на весну наступного саміту "нормандської четвірки" українській стороні нічого буде показати. Який сенс тоді зустрічатися? Вся вина за перенесення саміту "нормандської четвірки" в цьому випадку буде Києві. Не сумнівайтеся", – вибухнув соратник Путіна погрозами на адресу президента України.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

Як повідомляла Politeka, повернення Донбасу: країни ЄС зробили несподіваний крок.

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