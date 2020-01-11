Після того, як Тегеран зробив офіційну заяву, що український Боїнг помилково збили військові Ірану, в Росії почалася істерика

Так, заступник голови комітету з оборони, депутат "Єдиної Росії" Юрій Швиткін розкритикував позицію Ірану за визнання провини в аварії лайнера. Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

За його словами, ракетний удар спровокували США, тому «відповідні дії з боку Ірану ненавмисні». Тож, впевнений депутат Держдуми РФ, треба засуджувати не тільки Тегеран, але і дії США по частині збитого літака. Він також додав, що збитий літак – це «не позиція держави Іран, а помилка одного з військовослужбовців».

Повідомлення росЗМІ заскринили в блозі Мид Роисси в Twitter, і під ним утворилася низка коментарів один яскравіший за інший.

«Безславні виродки пробивають чергове днище. Нічого незвичайного», «Звичайно розкритикували! Адже тепер позиція офіційної влади Росії з МН-17 вже не вписується ні в які рамки. Навіть релігійні фанатики Ірану визнали свій косяк, а великоскрепні досі х**ю порють!», «Параші тудей/24 ще навіть не розігрілися, Шейнін з олів'є не виліз, а Іран вже зізнався», «Тому що не можна так підставляти рос пропаганду. Домовилися, що сам упав, отже, сам упав», «Ну так, спалилися лохи, а могли б мукати п'ять років, що типу не миии і пісяти всім в очі направо і наліво, типу ППО не наш, іхтамнєт, це шахтарі з шахти дістали і т. д..», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали, що російські пропагандисти зганьбилися після заяви Ірану, оскільки раніше «військові експерти» в ефірі кремлівських каналів і в пресі переконували, що літак не могла збити іранська ракета.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети по літаку МАУ: «Це могла бути тільки…».

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