"Чи то чай п'ють, чи то отруту зціджують"

Одіозна Надія Савченко засвітилася в компанії соратниць екс-президента Віктора Януковича, який втік із країни



Екс-нардеп несподівано для багатьох зустрілася з колишнім міністром юстиції Оленою Лукаш і колишнім депутатом Оленою Бондаренко. Як повідомляє Politeka, відповідні кадри опублікував на своїй сторінці в Фейсбук український блогер і політолог Олексій Голобуцький.

Він пояснив, що Савченко зустрілася з соратницями колишнього президента в рамках нового ефіру на телебаченні. Лукаш і Бондаренко стали гостями програми «Кожен з нас президент» на телеканалі ZIK, де Савченко обговорила з ними актуальні питання.

«Три дівиці під вікном

Забухали вечірком"(с)

Ні, нічого такого - просто ефір на ЗІК, до Лукаш і Бондаренко завітала Надюха Савченко. Сидять ось, чи то п'ють з чашок, чи то в чашки отруту зціджують...», - підписав кадр з трьома жінками Голобуцький.

Українців дуже зацікавила така зустріч. Під постом блогера тут же з'явилося безліч коментарів.

«Боже, скільки аналогій напрошується! Перше - три відьми з "Макбета". А ще анекдот типу "я вас, б..ей, тут цілий рік збирав"... однак. варіант з ядиком цікавий...», «Де самовар і кокошники?», «Хет-трик. Ось це потужне кккомбо. Морок», «Матюшки-батюшки – ось це кубло гадюче», «Кремлівські девачки з українським застіллям. Завербовані і продажні, тьху», «Осередок ФСБ в зборі, а чого ховатися?», «Три гадюки за столом...Жалабна завилі..», «Три кобили вечірком пригощалися пивком чайком», «Ось так серпентарій», «Шабаш!», - пишуть люди.

Раніше Надія Савченко розповіла про своє особисте життя. 38-річна екс-депутат розкрила пікантні подробиці у програмі "Світське життя".

За словами екс-нардепа, вона отримала безліч пропозицій вийти заміж. Причому, як від політиків усіх рангів, так і звичайних українських хлопців-роботяг. Однак, є один момент, який, як зізналася сама Савченко, її стримує.

"Поки що чоловіків стримує тільки одне: я ще досі під судами, нагадаю, за нібито вчинення терористичного акту. Тому поки ще чоловіки думають, хто зможе розділити зі мною мою досить непросту долю", - поділилася Надія.

Нагадаємо, одіозну Савченко покликали заміж: хто зробив пропозицію руки і серця.

Як повідомляла Politeka, Савченко в спідниці засвітила зайве прямо перед президентом: на фото потрапив "заборонений плід".

Також Politeka писала, що Савченко в колготках посвітила тілесами перед президентом.