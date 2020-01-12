Народний депутат від партії «Слуга народу» Юрій Корявченков на прізвисько "Юзик" опинився в епіцентрі нового гучного скандалу

Так, в Telegram-каналі "Темний Лицар" з'явився аудіозапис, на якому нібито нардеп Корявченков обговорює питання "схем" з незаконним гральним бізнесом у Кривому Розі.

Повідомляється, що запис зроблений у ресторані "Околиця", у якому "Юзик" проводить бізнес-зустрічі.

"Ти правильно сказав зараз за лотерею. Ти працюй за них. І нехай тобі хтось висуне пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура кине, ДБР, нехай вони скажуть, що ти щось незаконно робиш. Роби це по моїй команді. А ми подивимося", – чути в записі голос, схожий на голос нардепа Корявченкова.

При цьому інший учасник розмови дає зрозуміти, що до схем з нелегальним ігровим бізнесом нібито причетний і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Давид Арахамія вам відповість на будь-яке питання по ігровому бізнесу. Людина в нашій структурі Верховної Ради, шанована людина", – каже він.

Також на записі присутні натяки на погрози тим, хто захоче розвалити схему. Так, чоловічий голос попереджає, що "хто буде з прокурорських заважати, будемо вносити до ЄРДР".

Нагадаємо, восени 2019 року Корявченков фігурував в іншому гучному скандалі.

Тоді у мережі з'явився запис розмови «слуг народу» з начальником поліції Дніпропетровської області

Як стало відомо, 25 вересня депутати Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкина, В'ячеслав Медяник та Юрій Корявченков, відомий як «Юзик», зустрілися з шефом дніпропетровської поліції Володимиром Огурченко і претендентом на посаду головного поліцейського Кривого Рогу Сергієм Лукашовим в криворізькому ресторані «Околиця».

У розмові йшлося про те, що слуги народу будуть контролювати, які справи і як повинна вести поліція.

Нагадаємо, вчинок Юзика в рідному місті розлютив українців, з'явилися фото: "тепер цар і бог".

Як повідомляла Politeka, Юзик вляпався у дикий скандал на місці пожежі в Одесі, кадри ганьби: "тільки його тут не вистачало".

Також Politeka писала, що Юзик зі слугами народу вляпався у дикий скандал, в мережу злили розмову.