Президент невизнаної Абхазії пішов у відставку на тлі масових протестів

Днями жителі невизнаної республіки збунтувалися проти президента Рауля Хаджимби. Люди блокували урядові будівлі, вимагаючи його відставки.

Спочатку Хаджимба заявляв, що не планує залишати свій пост, проте ввечері 12 січня політик все ж подав у відставку. Відповідну заяву зачитав опозиції, що виступає проти президента, колишній прем'єр-міністр республіки.

Пізніше новину про відставку підтвердив віце-президент Абхазії Барциц. Він заявив, що президент нібито пішов зі свого поста «в ім'я збереження стабільності в країні».

Зазначимо, що Хаджимбу на президентських виборах в Абхазії розглядали, як «ставленика Москви». Справа в тому, що політик робив акцент на довірчих відносинах з керівництвом Росії і, зокрема, з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також варто звернути увагу на те, що в день відставки Хаджимби в Абхазію прибув помічник Путіна Владислав Сурков, який курирує так звані «ЛНР» і «ДНР» від імені Кремля.

Нагадаємо, раніше на тлі масових протестів, що охопили столицю Абхазії 9 січня, парламент країни зібралася на позачергову сесію. На ній було піднято питання відставки президента Рауля Хаджимби, якої і вимагали протестувальники.

За підсумками розгляду питання депутати проголосували за відставку глави держави. Вони порахували, що такий крок допоможе нормалізувати ситуацію в країні і припинити протести.

Варто відзначити, що рішення абхазького парламенту ще не означає відставки президента. Зараз все залежить від самого Хаджімби. Справа в тому, що в Абхазії не існує процедури імпічменту, а значить глава держави повинен скласти повноваження сам.

«У нас немає процедури імпічменту, тому ми чекаємо рішення президента, щоб не зіштовхнути людей, не привести до летальних наслідків», — пояснив депутат Ілля Ґуні.

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