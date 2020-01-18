Президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни

Так, президент РФ Володимир Путін буде "умовляти" главу України визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР". Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив у своєму блозі на Youtube-каналі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Журналіст зазначив, що Путін застосовує певну стратегію, яка спрямована для дестабілізації Зеленського. На його думку, Володимир Путін лише робить вигляд, що співчуває президенту України Володимиру Зеленському через складну ситуацію в країні.

Але насправді все, що робить Путін - це очікує вдалого моменту для себе.

"Володимир Володимирович робить вигляд, що співчуває Зеленському. Але це тільки вигляд. Співчуває і підштовхує його до обриву. Причому, очевидно, не лише до політичного", - вважає Цимбалюк.

До всього іншого, він стверджує, що у випадку, якщо Україна визнає так звані республіки "ДНР" і "ЛНР", то в країні відбудеться справжній вибух серед українського населення.

"Це може бути справжня громадянська війна. І це ніхто в Україні не зрозуміє. Путін це теж розуміє. Але хаос – кращий союзник тих, хто хоче відірвати шматок нашої країни", – спрогнозував Цимбалюк дії РФ.

Користувачі мережі прокоментували заяву українського журналіста. Багато хто погодилися з ним, стверджуючи, що Путін і правда щось готує для України і йому зовсім не можна вірити.

"Особливий статус Донбасу, що ж вони Чечні не дали цей статус у 90 роки", "Від мишебратів. То братній народ , то один народ, то народні республіки з якимись народами, що проживають на території України. Вони вже самі заплуталися", "Путін не віддає Донбас тому,що він ще більш жалюгідному стані, ніж наші розграбовані кораблі. Якщо порахувати все, що вони там вкрали, то це не унітази а заводи , бізнес та квартири громадян".

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