Результати соцдослідження показують реальну картину напередодні виборів: попереду гонки виявилися український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальческий, а також чинний мер Віталій Кличко
На початку 2020 року картина виглядає наступним чином: рейтинг Кличка досяг позначки 30,9%, за ним слідує Пальчевський з 19,7%. Такі результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", яке провели з 8 по 11 січня в столиці України.
Рейтинг кандидатів без урахування партії:
Віталій Кличко - 30,9%
Андрій Пальчевський - 19,7%
Сергій Притула - 9,9%
Микола Томенко - 9,2%
Олександр Попов - 7%
Олександр Ткаченко - 6,4%
Дмитро Гордон - 4%
Андрій Білецький - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрій Іллєнко - 2,1%
Володимир Бондаренко - 2,3%
З урахуванням партійної підтримки:
Віталій Кличко ("УДАР") - 30%
Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%
Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергій Притула ("Голос") - 10,3%
Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%
Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%
Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
Наголошується, що 21 відсоток опитаних ще вирішують, кому віддадуть свій голос в призначений час.
Порівнюючи рейтинги кандидатів за 2019 рік, варто зазначити, що у Пальчевського зросла впізнаваність: з 63% до 64,2%. У його головного суперника Кличка цей показник впав - з 96 до 94%.
За словами експертів, Пальчевський став більш впізнаваним завдяки своїй медійної активності. Телевеудущий активно коментує в соцмережах і ЗМІ події в країні і світі.
Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування партії рейтинг Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).
"Ми бачимо, що рейтинг Пальчевського зріс на 1%, а за критерієм рівня впізнаваності він, взагалі, зараз є рекордним: якщо ще кілька місяців тому ім'я Андрія Пальчевського було на слуху у 36,2% опитаних, то зараз показники сягнули цифри в 63,4%", – зазначає директор Центру суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов.
В той же час, за інформацією експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спірідонова, зменшуються шанси стати мером у Кличка. Опитані дали оцінку роботі діючого градоначальника. Так, 37,6% людей негативно оцінили діяльність Кличко, поставивши "1" і "2" з можливих "5" балів.
Нагадаємо, Пальчевський назвав несподівану версію аварії Боїнга в Ірані: «На борту летів…».
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