Результати соцдослідження показують реальну картину напередодні виборів: попереду гонки виявилися український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальческий, а також чинний мер Віталій Кличко

На початку 2020 року картина виглядає наступним чином: рейтинг Кличка досяг позначки 30,9%, за ним слідує Пальчевський з 19,7%. Такі результати соціологічного дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", яке провели з 8 по 11 січня в столиці України.

Рейтинг кандидатів без урахування партії:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Наголошується, що 21 відсоток опитаних ще вирішують, кому віддадуть свій голос в призначений час.

Порівнюючи рейтинги кандидатів за 2019 рік, варто зазначити, що у Пальчевського зросла впізнаваність: з 63% до 64,2%. У його головного суперника Кличка цей показник впав - з 96 до 94%.

За словами експертів, Пальчевський став більш впізнаваним завдяки своїй медійної активності. Телевеудущий активно коментує в соцмережах і ЗМІ події в країні і світі.

Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування партії рейтинг Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

"Ми бачимо, що рейтинг Пальчевського зріс на 1%, а за критерієм рівня впізнаваності він, взагалі, зараз є рекордним: якщо ще кілька місяців тому ім'я Андрія Пальчевського було на слуху у 36,2% опитаних, то зараз показники сягнули цифри в 63,4%", – зазначає директор Центру суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов.

В той же час, за інформацією експерта Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спірідонова, зменшуються шанси стати мером у Кличка. Опитані дали оцінку роботі діючого градоначальника. Так, 37,6% людей негативно оцінили діяльність Кличко, поставивши "1" і "2" з можливих "5" балів.

Нагадаємо, Пальчевський назвав несподівану версію аварії Боїнга в Ірані: «На борту летів…».

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