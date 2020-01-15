В руках у Путіна виявилося ще більше влади

Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі

Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

Як стало відомо, після свого виступу Путін зустрівся з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. За підсумками цієї зустрічі останній оголосив про те, що російський уряд у повному складі йде у відставку. Повідомляється, що Путін введе посаду заступника голови Радбезу і планує призначити на цю посаду Медведєва. Крім того, президент РФ готується провести зустрічі з усіма членами Кабміну, які йдуть у відставку.

Путін попросив членів нинішнього уряду продовжити виконувати свої обов'язки в повному складі до формування нового кабміну. У свою чергу, Медведєв оголосив, що всі подальші рішення щодо складу уряду буде приймати президент.

«Ці зміни, коли вони будуть прийняті, по всій вірогідності, і це буде зроблено після обговорення, як це було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей конституції, але і в цілому в баланс влади, влади виконавчої, законодавчої влади, судової влади.



У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним в відповідно зі статтею 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку», - заявив Медведєв після розмови з Путіним.

Відзначимо, що мова йде про поправки в російську конституцію, які раніше запропонував внести Путін. Серед них є наступні пункти:

Держдумі потрібно довірити затвердження кандидатури прем'єра.

Парламент повинен взяти на себе більшу відповідальність за формування уряду РФ.

У Конституції РФ треба закріпити статус і роль Держради.

Президент не повинен займати більше 2 термінів.

Експерти вже звернули увагу на те, що запропоновані поправки можуть допомогти Путіну правити вічно, проте тепер вже не на посаді президента, а на посаді голови Держдуми або голови Держради.

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