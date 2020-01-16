Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив важливу новину про сигнальне голосування

Як повідомив політик, група нардепів із зазначеної фракції, які наполягали на сигнальному голосуванні, отримали десять голосів.

Як зазначив голова фракції, уряд працює, а зупиняти процес і змінювати уряд через оприлюднення якихось плівок, ніхто не буде.

Відзначимо, в мережі з'явилися аудіозаписи, на яких нібито записано розмову прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду і керівництвом Нацбанку, пише РБК.

Так, на аудіозаписах названі особи, в тому числі міністр фінансів Оксана Маркарова, нібито відтворювали пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Нагадаємо, Арахамія стверджує, що опубліковані аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами з керівництвом Кабміну і Нацбанку, були сфабриковані.

Раніше ми писали, що в одній з частин записаної розмови топ-чиновники обговорювали ревальвацію національної валюти до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку країни, під час чого прозвучала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!". Також нібито Гончару виголосив наступне:

"Дивіться. Скажу з людської мови на... Йому (Зеленському) треба сказати: дивись, Вова, те, що зараз курс менше, означає, що олів'є в наступному році на наступному новорічному столі...", – заявив Гончарук, закликаючи "доступно" пояснити Зеленському економічну ситуацію в Україні.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з записами 16 січня у Верховну Раду занесли ящик, який жартівники тут же охрестили "труною Гончарука".

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Ганна Стешенко.

В мережі користувачі почали коментувати сенсаційне відео і жартувати з приводу небувалого випадку в Раді.

Також ми повідомляли, що прослуховування наради в Кабінеті міністрів, яку виклали в мережу, стало однією з тем, обговорюваних на засіданні фракції "Слуга народу".

Депутати не соромилися у своїх висловлюваннях на цю тему, дійшло і до нецензурної лексики.

Нагадаємо, у мережу злили розмова Гончарука перед зустріччю з Зеленським.

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

Також Politeka писала про чорний день для Гончарука, премії вилізуть боком: що задумали «Слуги народу».