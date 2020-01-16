Олексій Гончарук і його наближені оскандалилися «космічними» преміями для заступників міністрів і керівників держпідприємств

Як повідомляє Мінпром, раніше парламент за ініціативою спікера Дмитра Разумкова зажадав звіт «з приводу космічних премій, намальованих собі заступниками міністрів та керівниками держпідприємств». Про це розповів нардеп від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.

Він зазначив, що його колеги по фракції налаштовані дуже рішуче, і якщо прем'єр і його люди «не прийдуть до тями добровільно», в «Слузі народу» готові «виганяти ефективних менеджерів пачками».

У свою чергу, колега Бужанського по фракції Олександр Дубинський звинуватив Гончарука та його наближених у зв'язках з фондом «Відродження» Джорджа Сороса. «Соросята», як називає їх нардеп, на його думку, самі собі нашкодили своїми захмарними преміями.

«Соросята сильно з преміями підставилися. Вішати борди треба: “Морда Найєма, місце роботи “Укроборонпром”, зарплата 310 тис. грн. Слоган: Кінець епохи бідності”. І так по кожному грантоїду. Щоб вдячне населення, тільки побачивши соросьонка, відразу починало виховні вправи», - обурився нардеп.

Історія з преміями дійшла до самого президента. Як стало відомо, Гончарук особисто прозвітував перед Володимиром Зеленським, причому останній наговорив йому «багато поганих слів». Про це розповів політолог Тарас Березовець.

«І звіт уряду в Раді по цій темі 17 січня тільки частина історії. Зе, як зачарований, орієнтується на соціологію і фокус-групи. І якщо вони покажуть (а вони напевно покажуть), що народ озвірів від премій в півмільйона гривень, то голови полетять. Тому час Ч у частині відставок кількох міністрів зберігається мінімум до березня», - заявив експерт.

У свою чергу, на сайті tZEinform з'явилася інформація про майбутнє звільнення і самого Гончарука.

«Остаточно стало ясно, що Зеленський планує відставку прем'єр-міністра і заміну частини міністрів на березень», - писали автори.

Нагадаємо, що раніше Україну потряс скандал зі злитим в мережу записом прослуховування розмови Гончарука зі своїми колегами по Кабміну. Прем'єр вів нараду з приводу курсу гривні і економіки країни в цілому. Гончарук висловив думку, що Зеленський "слабкий" в питаннях економіки, також топ-чиновник зізнався і в своїй безпорадності.

Нагадаємо, Тимошенко накинулася на Зеленського після скандалу з Гончаруком.

Як повідомляла Politeka, змучений Зеленський заговорив після скандалу з прослуховуванням: важлива заява.

Також Politeka писала про скандалі з "плівками Гончарука": у "Слуги народу" розкрили правду про подальшу долю прем'єра.