У Кремлі такого не очікували

Вибори в ОРДЛО можуть бути проведені лише за однієї умови

Відповідний ультиматум Володимиру Путіну висунув глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час вчорашнього засідання, передає Укрінформ.

За його словами, вибори на окупованому Донбасі можна проводити лише після того, як РФ виведе свої війська з території України.

"США закликають до відновлення контролю України над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні і чесні вибори повинні проходити під українським контролем і в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил і незаконних збройних формувань", – підкреслив Джеймс Гілмор, виступаючи на засіданні ОБСЄ.

Глава місії США в ОБСЄ також зауважив, що міжнародні спостерігачі регулярно фіксують "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та бойових машин", які РФ перекидає на тимчасово непідконтрольний Україні Донбас.

Він також закликав Володимира Путіна дотримуватися Мінських угод і "відповісти взаємністю на сумлінність, виявлену адміністрацією президента Володимира Зеленського".

Раніше ми повідомляли про те, що Україна домовилася з Росією щодо окупованого Донбасу. Під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську сторони домовилися про розведення сил і засобів на Донбасі.

Все обговорювали дев'ять можливих для розведення ділянок.

Українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово".

У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово і Широкіно, а також поблизу Авдіївки.

В результаті було погоджено розведенні сил і засобів біля пункту пропуску "Гнутово".

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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