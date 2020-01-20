Український журналіст і політолог Андрій Пальчевський прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського

Так, днями український гарант в інтерв'ю "The Times of Israel" повідомив, що за даними опитування дослідницького центру Pew Research Center за 2108 рік в нашій країні найнижчий рівень антисемітизму, пише Рoliteka.net.

Крім того, президент сам зізнався, що в його жилах тече єврейська кров і при цьому його обрали президентом. Однак, за словами Зеленського, в Україні є певний відсоток радикально налаштованих громадян, але він занадто малий. Тому глава української держави не турбується щодо будівництва меморіалу в Бабиному Яру.

Андрій Пальчевський зазначив, що в Україні обрання перших осіб держави іншої нації - це не нововведення. Зокрема, політолог згадав імена Петра Порошенка і Володимира Гройсмана. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Зеленський не тільки президент по крові... але й відкрито про це говорить. Попередній президент про це мовчав, а решта взагалі не піднімали цю тему. Смілива заява", - зазначив Пальчевський.

За словами журналіста, є велика різниця між етносом, національністю і прізвищем, а наш народ вірить у прізвища.

"Я просто хотів побажати: для того, щоб українці були щасливі і наша еліта теж перебувала завжди у спокої... представництво титульної нації теж має займати гідне місце. Тоді ось цей баланс буде дотриманий і нікого не буде бентежити, що наш президент єврей, вірменин чи навіть калмик. Головне, щоб в душі його і в грудях билося українське серце", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський на тлі можливої відставки Олексія Гончарука поцікавився, яка доля чекає й інших членів Кабміну, що вже встигли засвітитися в гучних скандалах.

Так, серед інших кандидатів «на вихід» Пальчевський згадав міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського, який виписав собі мільйонну премію.

Раніше ми писали - Пальчевський вважає, що Олексій Гончарук повинен покинути місце прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив свої побоювання про найближчому майбутньому: «Вони мене застрелять...».

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