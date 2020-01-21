Розпуск Верховної Ради – тема, яку нещодавно підняла опозиція

Ситуація роз'яснив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що для розпуску Верховної Ради у 2020 році немає підстав, оскільки український парламент має імунітет на рік і цілком справляється зі своїми завданнями.

"З точки зору закону, наскільки я пам'ятаю, то це неможливо, тому що у парламенту є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні і коаліцію – монокоалицию, монобольшінство, ну не важливо, що приймає закони і працює досить ефективно. В цілому парламент працює досить ефективно. Особисто я, наприклад, сьогодні не бачу передумов для розпуску парламенту ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності роботи", – заявив Разумков.

Раніше в опозиції заявляли про можливі дострокові вибори в парламент вже в цьому році, однак Разумков не бачить причин для цього.

Він зазначив, що багато законів вдалося ухвалити завдяки підтримці різних політичних сил.

Раніше українців сколихнула звістка про збільшення зарплати народних обранців до 100 000 гривень і вище.

Так, з'явилися повідомлення, що з 2020 року зарплата депутатів повинна зрости в кілька разів. У зв'язку з цим спалахнув скандал, враховуючи недофінансування багатьох галузей в країні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував дану інформацію у вівторок, 14 січня, під час першого засідання Погоджувальної ради.

За його словами ніякого збільшення зарплат народним депутатам до 100 або 150 тис. грн не буде.

Нагадаємо, Разумков не витримав і здав реальні зарплати слуг народу.

Як писала Politeka, несподіваний кадр з Ради ошелешив українців, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що Томенко пояснив, за що депутатам зарплата в 100 тисяч.