Стали відомі результати соціологічного дослідження, які показали, що лідирують Андрій Пальчевський і Віталій Кличко

Згідно з даними опитування, чинний мер Києва Віталій Кличко набрав 30,9 відсотків голосів. Його головним опонентом став український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський, якого на сьогодні підтримують 19,7 відсотків жителів столиці. Обидва з великим відривом лідирують порівняно з іншими політиками.

Примітно, що в порівнянні з попереднім рейтингом, оприлюдненим в кінці 2019 року, змінилася впізнаваність можливих кандидатів. Приміром, у Пальчевського цей показник виріс з 63 до 64,2 відсотків. Тоді як у його головного суперника Кличка спостерігається зниження впізнаваності - з 96 до 94 відсотків. Впізнаваність інших кандидатів також трохи зменшилася.

Експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов, прокоментував результати рейтингу, зазначивши, що зростання впізнаваності Пальчевського може бути пов'язане з його діяльністю в мережі. Останній активно висловлює свою точку зору з усіх актуальних процесів і подій, які відбуваються в нашій країні.

"Основна причина в тому, що він виступає дуже часто на загальноукраїнських телеканалах... Він медійно дуже активний", - зазначив Спірідонов.

Нагадаємо, з листопада 2019 року без урахування партії рейтинг Андрія Пальчевського виріс більш, ніж на 5% (з 14,1% до 19,7%).

Спірідонов прокоментував й шанси Віталія Кличка. Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів (37,6%) негативно оцінили роботу діючого мера і поставили йому “1” і “2” за п'ятибальною шкалою. Політичний консультант зазначив, що Кличка вважають “твердим двієчником”. Крім того, будь-яка людина набридає виборцям за роки роботи в політиці.

Так, повний рейтинг кандидатів без урахування партії виглядає наступним чином:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Варто відзначити, що трохи більше 20 відсотків опитаних поки не змогли відповісти на питання, кого вони бачать мером. Соціологічне дослідження проводила ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 8 по 11 січня у Києві.

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